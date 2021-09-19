Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов подарил председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой футболку с изображением енота – нового символа московских наблюдателей.

"Мы решили своим символом сделать енота, думаю, вы слышали, почему. Хочу подарить вам футболку", – рассказал Венедиктов.

17 сентября москвич принес на избирательный участок енота, который выбрался из переноски и несколько минут бегал по участку, пока его не поймали полицейские. Инцидент произошел на участке № 1262.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

