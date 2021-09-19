Клишас оценил идею Памфиловой о проведении выборов в дни школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее Памфилова заявила, что единый день голосования следует перенести на время школьных каникул в октябре.

"Буду говорить и с президентом об этом. В школах в конце октября, по-моему, какая-то каникулярная неделя. Если где-то к единому знаменателю подумать, в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь", – отметила она.

В свою очередь, Клишас подчеркнул, что предложение требует обсуждения и развернутой аргументации.

"Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов", – цитирует его РИА Новости.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.