Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции

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Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, отдал голос на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь [на выборах в Госдуму] есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов", – заявил артист.

По словам Депардье, он голосовал и в прошлом году.

Актер добавил, что не заинтересован в том, чтобы участвовать в российских выборах на правах кандидата. По мнению французского артиста, для политической деятельности важно разбираться в политике и иметь свою программу.

Жерар Депардье также заявил, что тем, кто заявляет об отсутствии демократии в России, следует посетить страну и убедиться в обратном.

Гражданство Российской Федерации Жерар Депардье получил в январе 2013 года согласно соответствующему указу президента. В сентябре 2020 год артист принял православие.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.