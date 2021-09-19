В США заявили о наличии оружия, дающего превосходство над Россией

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У Соединенных Штатов есть гиперзвуковое оружие, способное конкурировать с российскими разработками в этой сфере, заявил американский журналист Крис Осборн в своей статье для издания The National Interest.

По его словам, одной из ключевых новинок является гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon, который поступит в американские вооруженные силы в 2023 году.

Осборн считает, если отправить LRHW в незащищенную зону противника, то при одновременном применении стольких ракет возникнет угроза для сил оппонента.

"По большей части это сводится к тому, если Россия действительно сохраняет тактическое преимущество, то этот разрыв в в перспективе может сократиться", – написал Осборн.

Накануне замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты "невероятно медленно" движутся на пути к модернизации своих вооруженных сил, при этом российские ВС он назвал "невероятно мощными".

До этого он также заявлял, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поэтому цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести вооруженный конфликт с этими странами.