Фото: ТАСС/ЕРА/WILL OLIVER

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что СССР, а затем и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ. Его слова приводит телеканал Fox News.

Глава Белого дома напомнил, что еще до прихода Владимира Путина к власти Советский Союз и затем Россия выступали против продвижения Североатлантического альянса ближе к своим границам.

"Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы", – подчеркнул Трамп.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью рассказал, что НАТО разрабатывает план подавления обороны в Калининградской области. По его словам, регион окружен членами Альянса и США совместно с союзниками могут "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо".

До этого помощник российского лидера Николай Патрушев отмечал, что НАТО во время учений возле границ прорабатывает сценарии по захвату Калининградской области и нанесению превентивных ударов по ядерным арсеналам.

Он подчеркивал, что мероприятия включают в себя отработку сценариев наступательных действий от Вильнюса до Одессы, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море.

