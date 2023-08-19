Слуцкий заявил, Боррель отвлекает внимание от провальной санкционной политики против РФ

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается своими высказываниями отвлечь внимание от провала западных санкций, введенных против РФ, заявил глава Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Боррель, предпринимая максимум усилий, чтобы отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада, опустился до подзаборного уровня дешевого популизма, рассчитанного на бомжующую публику. Такая вот карликовая европейская дипломатия", – отметил он.

По словам Слуцкого, у главы дипломатии ЕС сместился фокус восприятия реальности.

Он также напомнил о том, что Россия, являясь самой большой страной в мире, обеспечивала энергетическую безопасность множества европейских стран.

"Самая большая страна в мире, много лет обеспечивающая энергобезопасность для европейских стран, в глазах Борреля стала карликом?" - добавил, депутат.

Ранее Боррель заявлял, что Россия – это экономический карлик, а Китай – настоящий геополитический игрок. Он также сравнил РФ с заправочной станцией, у владельца которого есть атомная бомба.

Позже на его высказывание отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что все это сказано от зависти и беспомощности.



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