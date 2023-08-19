Зеленский сообщил о своем визите в Швецию

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с женой Еленой в Швецию. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что задачи поездки состоят в усилении Вооруженных сил Украины, развитии двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя возможность переговоров между РФ и Украиной, заявил, что в этом нет смысла. Подобная инициатива, уверен он, нужна исключительно странам Запада, которые хотят втянуть Москву в долгий процесс обсуждений.

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выразил мнение, что Владимир Зеленский боится заморозки украинского конфликта. Его страх объясняется тем, что после окончания боевых действий, граждане Украины могут начать понимать происходящее внутри государства, считает он.

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