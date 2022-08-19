Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров в освобожденной части Харьковской области

Фото: admkrai.krasnodar.ru
В освобожденной части Харьковской области сформировали совет министров, который возглавил экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.
"Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на ЗАЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории. Рогов уточнил, что часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть – на ТЭС.
На прошлой неделе Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Также военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области – четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Житель Энергодара и его собака погибли после удара ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: