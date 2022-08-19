Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров в освобожденной части Харьковской области

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В освобожденной части Харьковской области сформировали совет министров, который возглавил экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

"Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на ЗАЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории. Рогов уточнил, что часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть – на ТЭС.

На прошлой неделе Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Также военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области – четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

