Москва 24: как изменился "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах

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20 августа в Общественной палате РФ состоится презентация обновленного "золотого стандарта" общественного наблюдения на выборах.

Члены Общественной палаты представят основной методический документ, которым будут руководствоваться наблюдатели на сентябрьских выборах.

По представленным в документе критериям наблюдатели во время выборов оценят качество организации процесса, зафиксируют отсутствие или наличие тех или иных нарушений.

Смотрите трансляцию 20 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.