Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к проведению выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва полностью готова к проведению выборов 17–19 сентября, заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Об этом сообщает РИА Новости.
"Москва готова к проведению выборов любого масштаба, даже если бы избирательные кампании проводились бы и в большем объеме", – сказал Реут, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что проголосовать дважды на предстоящих сентябрьских выборах будет невозможно, поскольку электронное и традиционное голосования полностью разведены. Когда человек записывается на дистанционное электронное голосование, его сразу вычеркивают из списка избирателей по месту жительства.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
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