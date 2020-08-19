Песков прокомментировал информацию о полете в Минск самолета ФСБ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о полете в Минск самолета ФСБ РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами, поэтому я не располагаю такой информацией", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств. Представитель Кремля выразил надежду на то, что решить свои внутренние проблемы белорусы смогут самостоятельно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 18 августа самолет Ту-214 с бортовым номером RA-64523, принадлежащий ФСБ РФ, якобы прилетел в Минск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии начались протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

