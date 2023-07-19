Захарова прокомментировала решение США о выделении средств на поддержку аграриев Украины

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Решение США о выделении средств на поддержку сельского хозяйства Украины является мистификацией, поскольку деньги все равно получат западные компании. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что украинскими сельскохозяйственными угодьями на сегодняшний день владеют западные компании, они же контролируют сделки с продовольствием, поэтому и деньги получат именно они, а не местные фермеры.

"Это мистификация. <...> Все сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам", – сказала дипломат.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты решили выделить дополнительные 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства Украины после прекращения зерновой сделки. Всего же местным аграриям планируется предоставить порядка 350 миллионов долларов.



Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля