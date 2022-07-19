В посольстве РФ прокомментировали арест российского судна в Индии

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Российское посольство в Индии ждет разъяснений от индийской стороны в связи с задержанием сухогруза РФ в порту Кочин, сообщает ТАСС.

"Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего", – сообщили в посольстве.

В дипведомстве также призвали обеспечить соблюдение прав судовладельцев и экипажа РФ.

Ранее сообщалось, что суд в Индии арестовал грузовой корабль из РФ за неуплату топливных сборов эстонской компании Bunker Partner OU.

По данным источника издания, российское судно VV MAUA-I не оплатило топливный сбор в размере 23 503 долларов.

