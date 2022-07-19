ЕС собирается разрешить частично разморозить ресурсы подсанкционных банков РФ – СМИ

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Евросоюз собирается разрешить частично разморозить ресурсы подсанкционных банков России, чтобы позволить транзакции для торговли продовольствием и удобрениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ.

В частности, ЕС может разморозить средства ВТБ, Совкомбанка, Новиковмбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, банка "Открытие" и банка "Россия".

Также отмечается, что в Евросоюзе собираются заморозить активы Сбербанка, за исключением тех, которые нужны для торговли продовольствием.

Средства могут разморозить после того, как определят, что такие экономические ресурсы необходимы для приобретения, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений.

Ранее Владимир Путин разрешил вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках. Ограничения сможет устанавливать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Новый указ о репатриации валюты регулирует зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады за пределами страны в иностранных банках и финансовых организациях. Кроме того, может быть введен запрет за перевод средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа.

