Трамп заявил, что ждет новой встречи с Путиным

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским коллегой еще раз. Об этом он написал в своей личном аккаунте Twitter, передает РИА Новости.

"Встреча на высшем уровне с Россией прошла успешно, реальным врагом народа продолжают оставаться только лживые СМИ" – подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что все проблемы, которые обсуждались во время переговоров, будут решены.

Во время следующей встречи президент США надеется обсудить противостояние терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, а также Северную Корею и другие актуальные темы.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.





....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.



Ранее Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. По итогам переговоров Дональд Трамп отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Беседа президентов вызвала широкое обсуждение в американских СМИ, даже знаменитый журнал Time совместил на обложке нового номера портреты двух президентов.