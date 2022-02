Трамп заявил, что ждет новой встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским коллегой еще раз. Об этом он написал в своей личном аккаунте Twitter, передает РИА Новости.

"Встреча на высшем уровне с Россией прошла успешно, реальным врагом народа продолжают оставаться только лживые СМИ" – подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что все проблемы, которые обсуждались во время переговоров, будут решены.

Во время следующей встречи президент США надеется обсудить противостояние терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, а также Северную Корею и другие актуальные темы.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........