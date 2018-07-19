Браудера "потрясла" реакция Белого дома на предложение России

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Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был потрясен ответом Белого дома на выдвинутые против него обвинения со стороны Генпрокуратуры России. Надзорное ведомство полагает, что он переводил деньги кандидату в президенты США Хиллари Клинтон.

Он назвал смехотворными заявления администрации США, что его и других американских граждан могут обменять на российских шпионов.

"Я был абсолютно потрясен тем, что я услышал сегодня от Белого дома", – цитирует Браудера "Газета.ру".

В России Браудер также обвинялся в неуплате налогов. В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый фальсифицировал налоговые документы. В марте 2013 года его заочно арестовали.

30 мая Браудера задерживали в Испании по российскому запросу, но затем главу фонда отпустили.

После встречи в Хельсинки 16 июля Владимир Путин предложил США взаимное сотрудничество по расследованиям. США сможет допросить подозреваемых во вмешательстве в выборы Россиян, а Москва получит возможность поговорить с американцами, на которых в России заведены дела.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 18 июля заявила, что Трамп намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.