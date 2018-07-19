Трамп отказался обвинять Путина во лжи

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Дональд Трамп отказался обвинять Владимира Путина во лжи в связи со скандалом о вмешательстве РФ в выборы в США.

Вопрос о правдивости заявлений Путина касательно этой истории был задан после встречи в Хельсинки. Трамп тогда ответил, что он доверяет данным разведки США.

"Я не хочу вникать, говорит ли он правду или нет", – цитирует Трампа "Газета.ру".

Ранее президент США заявил, что признает наличие угрозы российского вмешательства в выборы и согласен с оценкой директора американской национальной разведки Дэна Коутса по этому поводу.

Встреча в Хельсинки прошла 16 июля. Главы РФ и США обсудили несколько острых международных вопросов, поднималась и тема подлинности результатов американских выборов президента 2016 года. После победы Трампа в СМИ начали появляться сообщения, что Россия вмешивалась в кампанию, самого избранного лидера обвиняли в связях с Москвой.