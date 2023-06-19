Володин заявил о важности формирования единого транспортного пространства РФ и Белоруссии

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Вопрос объединения транспортной системы России и Белоруссии является особо актуальным и важным на сегодняшний день, поскольку Запад предпринимает попытки по изоляции двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Это предусмотрено договором Союзного государства. Особую значимость этот вопрос приобретает из-за предпринимаемых попыток Запада изолировать Россию и Белоруссию от внешних рынков сбыта и транспортного сообщения с другими странами", – объяснил он.

По словам спикера Госдумы, сессия Парламентского собрания состоялась в Витебской области, которая является важным транспортным узлом. Он добавил, что участие министров транспорта обеих стран в заседании позволит сформировать предложения, которые лягут в основу законодательных решений в рамках гармонизации.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российской стороне неизвестно о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации в двух странах. Он прокомментировал информацию о предполагаемой подготовке государственного переворота для свержения белорусского лидера Александра Лукашенко гражданами Белоруссии в Польше.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук указал, что Киев разместил существенный воинский контингент вдоль границы с Белоруссией, намереваясь проверить обороноспособность Союзного государства. Он сообщил, что с октября 2022 года в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск.

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