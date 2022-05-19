Американский банк открыл счет генконсульству РФ в Хьюстоне – генконсул

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Американский банк открыл счет генеральному консульству России в Хьюстоне. Об этом сообщил генконсул России Александр Захаров.

"Вопрос с финансовой организацией благодаря усилиям центра и посольства РФ в США удалось урегулировать", – передает слова Захарова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Citibank США согласился открыть счет генконсульству РФ в Нью-Йорке – и.о. генконсула. Это подтвердил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин, добавив, что идет процесс восстановления чеков.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном. Он также подтвердил, что Bank of America закрыл счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке.

Позже генконсул РФ в Хьюстоне (США) Александр Захаров сообщил об угрозах в адрес Генконсульства страны. При этом он подчеркнул, что Генконсульство работает в штатном режиме, несмотря на блокировку банковских счетов и психологическое давление. Однако конкретные действия Захаров не назвал.