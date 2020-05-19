Милонов оценил идею проведения церковных служб на улице

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов прокомментировал идею проведения церковных служб на улицах с соблюдением социальной дистанции, как это планируют сделать в Псковской области с 21 мая.
Он отметил, что такая организация служб вполне возможна при соблюдении правил санитарной безопасности. Милонов подчеркнул, что в связи с наступлением летнего сезона проведение церковных служб на улице кажется вполне реальным.
"Здесь, мне кажется, найден оптимальный вариант учета взаимных интересов, потому что церковные службы с прихожанами запрещены не в силу того, что есть какая-то позиция антицерковная, а в силу того, что есть опасения из-за пандемии", – цитирует Милонова Агентство "Москва".
Он добавил, что такой вариант возможно реализовать во всех регионах России, в которых наблюдается осложненная эпидемиологическая обстановка. Что касается субъектов РФ, в которых угроза распространения коронавируса минимальна, то в них Милонов предлагает отменить все ограничения.
"Церковная служба становится не опаснее, чем посещение магазина, которые сейчас разрешено посещать, и даже более безопасна, чем посещение магазина. Так что в этом виде, в котором сейчас есть решение Псковской области, мы спокойно можем на время пандемии применять и ко всем другим регионам, где ситуация серьезная, а где ситуация несерьезная – там уже и этих ограничений нет", – заключил Милонов.
В настоящее время в ряде регионов богослужения проводятся в храмах без прихожан, как это сделали, например, в Москве. Патриарх Кирилл установил на священников ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время пандемии коронавируса.
Ранее с коронавирусной инфекцией был госпитализирован глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Его состояние здоровья оценивалось как стабильное.
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