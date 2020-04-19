Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

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Посольство России в Чехии опровергло информацию местных СМИ о том, что оно якобы намерено "переехать", сообщает РИА Новости.

Чешские издания со ссылкой на МИД стран писали, что российское дипведомство планирует использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге улицу Коруновачни, 34, где расположен консульский отдел.

Как говорится в сообщении в Facebook, мэрия Праги уведомила посольство РФ, что адрес площадь Под Каштаны, 1, где расположена миссия, прекращает существование. При этом за представительским зданием сохраняется адрес улица Коруновачни, 36.

По этой причине российская дипмиссия решила в дальнейшем использовать этот адрес в качестве официального, учитывая низкую вероятность его переименования. Об этом и уведомили чешскую сторону.

Подчеркивается, что это лишь технические изменения, фактически адрес дипмиссии не меняется.

"Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно предало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание", – сообщили в российском в ведомстве.

Ранее Следственный комитет РФ завел уголовное дело в связи с демонтажем памятника Коневу в Праге. В ведомстве подчеркнули, что Чехия нарушила договоренности с российской стороной.

