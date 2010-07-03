В Совфеде оценили заявление ЕП об отсутствии влияния РФ на украинские выборы

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы миссии наблюдателей Европарламента за выборами президента на Украине Ребекки Хармс об отсутствии влияния России на избирательный процесс.

По его словам, это заявление означает, что представители Европарламента объективно оценили ситуацию с якобы влиянием Москвы на украинские выборы.

"Мы-то знаем, что никакого вмешательства нет. Россия неоднократно заявляла, что выборы – суверенное право государства, как и работа легитимно избранных руководителей", – цитирует сенатора RT.

Ранее в Европарламенте сообщили, что не установили значимого "эффекта влияния" РФ на избирательный процесс на Украине.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Лидерами первого тура стали Владимир Зеленский (30,24% голосов) и Петр Порошенко (15,95%). Второй тур назначен на 21 апреля.