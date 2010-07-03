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06:46

Пушков высказался по поводу заявления Украины об угрозе коллапса без нефти из РФ

политика

06:46

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал опасения Киева об угрозе коллапса экономики из-за отсутствия нефти из России.

Закупать все в западных странах рекомендовал сенатор Украины, подчеркнув, что украинские власти уже давно мечтают разорвать отношения с Россией, сообщает News.ru.

"В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчет. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан", – написал Пушков.

Ранее Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что решение принято в ответ на торговые ограничения, введенные Киевом.

Кроме сырой нефти, под запретом оказались и многие другие нефтепродукты. Также постановление расширяет список товаров, запрещенных к ввозу в Россию с Украины.

Перечень товаров опубликовало правительство России. В список попали одежда, обувь, бумага, трубная продукция.

политика

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