В Киеве заявили об угрозе коллапса без российской нефти

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Запрет Москвы на экспорт нефти на Украину может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности. Так считают в компании "Укртатнафта", передает РИА Новости.

Ситуацию на украинском рынке компания планирует стабилизировать путем увеличения переработки каспийского сырья.

Депутат Верховной рады Олег Ляшко выразил мнение, что Украине необходимо жестко реагировать и, как минимум ввести эмбарго на экспорт сырья в Россию и на импорт готовой продукции из России. Об это политик написал на своей странице в Facebook.

Помимо этого Ляшко заявил, что парламент страны должен вернуться к рассмотрению закона о национализации имущества РФ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ограничения по торговле с Украиной затронут почти 30% товарооборота двух стран в 2018 году. Он отметил, что решение стало вынужденной ответной мерой на недружественные действия со стороны Украины.

Министр подчеркнул, что Россия при запрете ввоза товаров из Украины исходила из возможности их замещения отечественной продукцией.

Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. В список попали одежда, обувь, бумага, трубная продукция. Об этом сказано в постановлении правительства.

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти. Дмитрий Медведев отметил, что такое решение было принято в ответ на торговые ограничения, введенные Киевом.