Захарова назвала политологический термин, введенный Лавровым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ввел в обиход новый политологический термин. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в соцсети Facebook.

По ее словам, глава внешнеполитического ведомства озвучил этот термин на заседании Попечительского совета Фонда Гончарова.

"Наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой и фриковая дипломатия", – привела слова министра Захарова.

Ранее официальный представитель МИД прокомментировала заявление украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе могла устроить Россия.

