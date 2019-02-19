Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:48

Захарова ответила на слова Порошенко об отказе США от диалога с РФ

политика

20:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не запрашивала, не отменяла и не подтверждала никаких встреч с представителями США.Так она ответила на слова президента Украины Петра Порошенко, утверждавшего, что американский вице-президент Майк Пенс якобы говорил ему об отмене всех встреч с представителями РФ "из-за акта агрессии в Керченском проливе".

"Теперь вопрос: кто врет?", − цитирует Захарову РИА Новости. "Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?" − поинтересовалась официальный представитель МИД.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных корабля, которые нарушили морскую границу России. Украинских моряков были арестованы до 24 апреля.

12 февраля 2019 года британский телеканал Sky News сообщил, что ЕС, Великобритания и США готовят новые антироссийские санкции в ответ на задержание украинских военных.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика