Захарова ответила на слова Порошенко об отказе США от диалога с РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не запрашивала, не отменяла и не подтверждала никаких встреч с представителями США.Так она ответила на слова президента Украины Петра Порошенко, утверждавшего, что американский вице-президент Майк Пенс якобы говорил ему об отмене всех встреч с представителями РФ "из-за акта агрессии в Керченском проливе".
"Теперь вопрос: кто врет?", − цитирует Захарову РИА Новости. "Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?" − поинтересовалась официальный представитель МИД.
25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных корабля, которые нарушили морскую границу России. Украинских моряков были арестованы до 24 апреля.
12 февраля 2019 года британский телеканал Sky News сообщил, что ЕС, Великобритания и США готовят новые антироссийские санкции в ответ на задержание украинских военных.
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