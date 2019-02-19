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01:23

Трамп рассматривает четыре кандидатуры на должность постпреда США при ООН

политика за рубежом

01:23

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Фото: depositphotos/izanbar/izanbar

Дональд Трамп изучит данные четырех кандидатов на должность постоянного представителя страны при ООН, передает агентство Bloomberg.

Сообщается, что в списке претендентов на высокий пост находятся экс-советница американского президента Дина Пауэлл, послы США в Канаде и в ФРГ Келли Крафт и Ричард Гренелл, а также Джон Джеймс, в прошлом кандидат в сенаторы от штата Мичиган.

По данным СМИ, в Белом доме некоторое время активно обсуждалась возможность выдвижения на пост дочери американского лидера Иванки Трамп.

Ранее должность постоянного представителя США при ООН занимала Никки Хейли. В октябре прошлого года Хейли объявила о своей отставке.

В начале декабря 2018 года Трамп объявил о намерении выдвинуть на освободившийся пост главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Накануне стало известно, что Науэрт сняла свою кандидатуру. Как говорится в заявлении американского дипведомства, причиной стали семейные обстоятельства.

политика за рубежом

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