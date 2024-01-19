Объекты хуситов попали под удары в Ходейде – СМИ

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США и Великобритания нанесли удары по объектам йеменских хуситов из группировки "Ансар Аллах" в городе Ходейда. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По информации журналистов, два авиационных удара были нанесены по району Аль-Джабана в прибрежной части города. Данных о жертвах и разрушениях нет.

До этого йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Атака была совершена в ответ на американские и британские авиаудары по объектам группировки на территории Йемена.

Позже Центральное командование Пентагона подтвердило, что хуситы атаковали американский танкер Chem Ranger при помощи баллистических ракет. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что ракеты упали в воду рядом с кораблем.

15 января хуситы подтвердили ракетную атаку на другой корабль США в Аденском заливе. Они также заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Вашингтон также принял решение вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. США пошли на этот шаг после атак хуситов в Красном море, которые, по мнению американских властей, являются терроризмом и несут угрозу человеческим жизням, торговле и обеспечению гумпомощи.