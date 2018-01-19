Лавров прокомментировал новую стратегию национальной обороны США

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Китай названы угрозами в новой оборонной стратегии США.
"В принципе, мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Вместе с тем, министр отметил, что Россия в любом случае "готова к диалогу" и "обсуждать и военные доктрины, как это было раньше".
По словам Лаврова, он убежден, что "в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, что все риски, которые для нее возникают, должны купироваться, и что сделать это невозможно без сотрудничества России и Соединенных Штатов.
Ранее Пентагон обнародовал версию новой стратегии национальной обороны, согласно которой основной угрозой для США является стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм.
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