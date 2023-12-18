Действующий президент Египта ас-Сиси победил в первом туре выборов

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Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил в первом туре выборов президента в стране, набрав 89,6% голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Национальной избирательной комиссии Хазема Бадави.

Отмечается, что 69-летний ас-Сиси будет египетским президентом третий срок подряд.

Президентские выборы в Египте проходили с 10 по 12 декабря. В борьбе за пост главы государства приняли участие четыре кандидата.

В первом туре конкуренцию ас-Сиси составили лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава Либеральной партии Вафд Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.

Экономист Ахмед Мустафа отмечал, что в случае переизбрания ас-Сиси Египет продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС.

Как отметил эксперт, с членством в БРИКС Египет будет более ориентирован на Восток. По его словам, ас-Сиси попытается извлечь больше пользы от банков и инфраструктуры БРИКС для получения кредитов с более комфортными условиями погашения.

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