В кабинете у главкома ВСУ Залужного нашли прослушку – СМИ

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У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и его сотрудников нашли прослушивающие устройства в кабинетах. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прослушивающие устройства были изготовлены "из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика".

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о возможной отставке Залужного. По мнению журналистов, приезд главы Пентагона Ллойда Остина привел к еще большему ухудшению взаимоотношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ.

Некоторые источники утверждали, что Зеленский рассматривает на должность главкома кандидатуру командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

До этого Залужный в интервью американскому СМИ заявил, что конфликт находится в тупиковой ситуации. По его словам, по "учебникам НАТО" ВСУ уже должны быть в Крыму, однако им не удалось даже провести "красивый и глубокий прорыв".

По мнению Залужного, только резкий технологический скачок сможет спасти положение для украинской армии.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины