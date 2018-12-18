В МИД России сообщили об окончательном решении США выйти из ДРСМД

Власти США подтвердили российской стороне об окончательном решении выйти из Договора РСМД. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу", – сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение США связано не только с проблемами в отношениях между двумя странами, но и с желанием американцев "избавиться от неудобных для них договорных запретов".
ДРСМД, уверены американские специалисты, ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам.
Ранее Владимир Путин усомнился в миролюбивых намерениях США после выхода из ДРСМД. По мнению президента России, выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подстегнет гонку вооружений.
Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушала договор о РСМД, а нынешнее обострение ситуации вокруг него связано с тем, что "другие страны развивают такие виды оружия".
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео выставил ультиматум, заявив, что у Москвы есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае, подчеркнул Помпео, Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.
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