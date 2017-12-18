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В мире

18 декабря, 16:40

Эксперт объяснил отказ ЦРУ раскрывать детали предотвращения теракта в России

политика власть

Фото: AP/Carolyn Kaster

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров объяснил отказ ЦРУ комментировать помощь России в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что ЦРУ не хотят раскрывать свои возможности и источники, которые они использовали для получения информации по Санкт-Петербургу.

"Каждая спецслужба охраняет свои секреты, и в отказе от комментариев не стоит видеть политической подоплеки. Но разговор президентов подтверждает, что ситуация была реальная, как и оказанная помощь", – цитирует его RT.

По мнению Гончарова, Трамп стремится поддерживать хорошие личные взаимоотношения с Путиным.

15 декабря ФСБ объявило о предотвращении серии терактов, которые готовились в Санкт-Петербурге. В частности, один из задержанных – Евгений Ефимов – сознался, что занимался организацией теракта в Казанском соборе.

Содействие в предотвращении теракта оказали американские спецслужбы. При этом в ЦРУ отказались комментировать подробности предотвращения теракта.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь ЦРУ. Российский лидер заверил президента США, что, получив данные об угрозе атаки террористов в США, российские спецслужбы также сообщат об этом американской стороне.

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