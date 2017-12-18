Посол РФ прокомментировал разговор Путина с Трампом

18 декабря, 05:46
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он уверен, что частные контакты двух глав государств нужны как Москве, так и Вашингтону.
"Хотел бы подчеркнуть, что это уже второй телефонный разговор лидеров наших стран за прошедшую неделю. Эти контакты подтверждают, что наши страны нужны друг другу. Они определяют совместную программу действий по вопросам укрепления международной безопасности. Все это отвечает интересам российского и американского народов", - цитирует РИА Новости заявление посла.
Он также отметил, что предотвращение терактов в Санкт-Петербурге, благодаря информации ЦРУ, пример того, как Россия и США могут добиться больших успехов, сотрудничая друг с другом.
"Совершенно очевидно, что это позитивный пример того, чего могут добиться наши страны, работая вместе", – уверен глава дипмиссии.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию о готовивших в Казанском соборе Санкт-Петербурга теракт.
Российский президент также попросил Трампа передать благодарность директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки
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