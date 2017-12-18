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18 декабря, 03:51

При штурме Октябрьского дворца пострадали 60 нацгвардейцев

политика за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Маркив Михаил

В Киеве при штурме Октябрьского дворца, по предварительным данным, пострадали 60 нацгвардейцев. 45 из них, после оказания медицинской помощи, продолжили несение службы.

Как сообщает "Газета.ru", по данным пресс-службы нацгвардии Украины, остальные 15 человек были госпитализированы с различными травмами.

"В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев. На место выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы: 13 – отравление газом, 1 – травма лица, 1 – травма головы", – цитирует издание сообщение пресс-службы.

Здесь же отметили, что один из правоохранителей пострадал из-за того, что ему в капюшон был заброшен взрывпакет.

Ранее сообщалось, что сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, проводящие в Киеве марш за импичмент президента страны, устроили штурм Октябрьского дворца. В результате столкновения пострадали некоторые демонстранты и сотрудники правоохранительных органов.

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