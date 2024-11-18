Депутат Рады Дубинский заявил об обмане Шольцем Зеленского в вопросе разговора с Путиным

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Немецкий канцлер Олаф Шольц унизил президента Украины Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя телефонный разговор Шольца с Владимиром Путиным.

По его словам, Шольц в разговоре с Зеленским заявил, что "придерживался принципа ни слова про Украину без Украины". Однако в итоге и Москва, и Берлин заявили, что в ходе звонка обсуждались подходы к завершению конфликта.

"Призыв не звонить Путину, озвученный из бункера, на этот раз не был подкреплен неофициальным звонком из Вашингтона – и Шольц Зеленского публично проигнорировал", – цитирует украинского депутата RT.

Он отметил, что на языке дипломатии такой шаг называется "оплеухой".

В ходе первого с декабря 2022 года разговора Путина и Шольца, по данным Кремля, обсуждались деградация российско-германских отношений, а также конфликт на Украине. Сам немецкий канцлер позднее уточнил, что считает единственной возможностью узнать, что российский президент думает о переговорах, это поговорить с ним об этом.

