CША объявили о планах продажи Японии 400 крылатых ракет Tomahawk

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Соединенные Штаты Америки договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на 2,35 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.

Сообщается, что в рамках договоренностей с Токио предусмотрена передача 14 систем управления ракетами, а также обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

Поставками будет заниматься профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, а также за оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. По словам украинского лидера, в настоящее время он сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада, фокус которого смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке.