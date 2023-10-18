Российско-китайские переговоры завершились – СМИ

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Российско-китайские переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным завершились. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Путин покинул Дом народных собраний в Пекине, российский кортеж покинул место проведения мероприятия.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос агентства, действительно ли встреча глав государств с глазу на глаз завершилась, ответил отрицательно.

Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине утром 18 октября. Лидеры двух стран встретились в рамках форума "Один пояс – один путь".

Председатель КНР заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Си Цзиньпин также отметил, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным.

По словам Пескова, переговоры проходят в узком составе.

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