18 августа, 14:17

Политика

Украина представила России список людей для взаимного обмена

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Украинская сторона представила России список для взаимной репатриации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она также добавила, что Украина по-прежнему удерживает 31 жителя Курской области, перемещенных на украинскую территорию насильно. Взаимная передача планируется без дополнительных условий.

Москалькова подчеркнула, что РФ утвердила список из 31 украинца для возможной передачи, он был направлен украинской стороне. Кроме того, по ее словам, она договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о переговорах, чтобы определиться с датой обмена.

Ранее Россия вернула с территории Украины 84 военнослужащих, взамен ВСУ было передано 84 военнопленных.

Сначала российские бойцы находились на территории Белоруссии, им оказали медицинскую и необходимую помощь, после чего доставили в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

