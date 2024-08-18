ТАСС: экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

18 августа, 09:34Политика
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сдал свои загранпаспорта в отдел кадров, поэтому он не сможет скрыться от следствия за границей. На это указала его сторона защиты в судебных документах, передает ТАСС.
Кроме того, в документах сказано, что Иванов находится под санкциями сразу в нескольких стран мира, поэтому он также не сможет уехать за рубеж. Несмотря на это суд решил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, экс-замглавы Минобороны сможет скрыться от следствия и суда. В связи с этим срок его ареста был продлен до 23 сентября.
Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.
В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.