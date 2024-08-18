ТАСС: экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

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Экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сдал свои загранпаспорта в отдел кадров, поэтому он не сможет скрыться от следствия за границей. На это указала его сторона защиты в судебных документах, передает ТАСС.

Кроме того, в документах сказано, что Иванов находится под санкциями сразу в нескольких стран мира, поэтому он также не сможет уехать за рубеж. Несмотря на это суд решил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, экс-замглавы Минобороны сможет скрыться от следствия и суда. В связи с этим срок его ареста был продлен до 23 сентября.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

