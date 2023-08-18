Госдеп США одобрил продажу Австралии РСЗО HIMARS на 975 млн долларов

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Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии 22 РСЗО HIMARS, а также сопутствующего снаряжения на 975 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В ведомстве заявили, что данная сделка послужит реализации целей Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку Австралия является одним из важнейших союзников Соединенных Штатов в западной части Тихого океана.

В самом Пентагоне также выразили уверенность в том, что продажа РСЗО Австралии не будет нарушать базовый военный баланс в регионе. Администрация США уже уведомила Конгресс о данном решении. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение сделки и ее возможную блокировку.

Ранее советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев получит американские истребители F-16 после завершения подготовки пилотов.

До этого СМИ сообщали о том, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. По данным журналистов, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Нидерландах и Дании письма с соответствующими гарантиями поддержки Вашингтона.

В Пентагоне одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину – СМИ