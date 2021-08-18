Пилот-инструктор Иван Нерусин отметил простоту и удобство онлайн-голосования

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Дистанционное голосование является наиболее удобным и актуальным способом участия в выборах на фоне распространения коронавируса, заявил в эфире телеканала Москва 24 пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы" Иван Нерусин.
По мнению москвича, данная форма голосования особенно удобна для тех, кто сталкивается с частыми командировками, поскольку не требует явки на избирательный участок.
"Дистанционный способ голосования – очень интересное направление, особенно для занимающихся такой сферой деятельности, как авиация. Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен", – заявил Нерусин.
Он отметил, что в настоящее время москвичи используют множество электронных сервисов, в том числе госуслуги и онлайн-оплату коммунальных платежей. Электронное голосование представляет собой аналогичный понятный сервис, не требующий сложных шагов.
"Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно", – добавил Нерусин.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. Отмечается, что жители Москвы подали уже более 750 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.
О важности голосования рассказал пилот-инструктор Иван Нерусин
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