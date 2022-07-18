Украинские военные обстреляли территорию у Каховской ГЭС – ВГА Каховского района

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Военно-гражданская администрация (ВГА) Каховского района сообщила об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по району расположения Каховской гидроэлектростанции, передает ТАСС.

"Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод", – заявили в ВГА.

В настоящий момент не поступала информация о погибших и пострадавших в результате обстрела.

Сама Каховская гидроэлектростанция не повреждена.

Накануне губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны украинских военных. Гражданские объекты повреждены не были, не пострадало и население.