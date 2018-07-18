Путин высоко оценил достижения Собянина по формированию комфортного города

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Владимир Путин похвалил Сергея Собянина за работу на посту мэра Москвы. По словам президента, он показал, что может брать на себя ответственность.

"Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами. В интересах города, в интересах жителей города. Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды, и задаёт стандарты развития современных мегаполисов. За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные, изменения. ", – подчеркнул Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Путин заявил, что в столице формируются новые общественные, деловые, культурные и жилые пространства. Кроме того, по словам главы государства, транспорт Москвы становится более удобной и доступной.

"Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу качественной городской среды, восстанавливают уют городских московских улиц. Сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр", – сказал Путин.



Президент призвал глав регионов России активнее использовать урбанистический опыт столицы.



"Считаю, что в каждом субъекте Федерации должны быть площадки, где специалисты могут общаться, обмениваться знаниями, предлагать современные проекты. Здесь должны концентрироваться творческий потенциал и энергия регионов, а у Москвы есть очень хороший опыт. Его нужно обязательно использовать", – отметил глава государства.

По словам Путина, Собянин "прямо сейчас рассказывал о планах развития в очередной раз". Глава государства назвал это грандиозными планами и выразил надежду, что их реализуют на благо людей.

Он также назвал Москву огромной площадкой для идей и архитектурных решений. Столица стала законодательницей мод в плане благоустройства города, добавил российский лидер.

В "Зарядье", по мнению Путина, собраны самые передовые достижения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. А концертный зал там может считаться одним из лучших в Европе, заключил он.