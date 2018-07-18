Посол России в США прокомментировал задержание Бутиной

18 июля, 14:16
Фото: AP/Mark Schiefelbein
Американские спецслужбы "охотятся" за россиянами не только в США, но и за рубежом, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя задержание Марии Бутиной.
По его словам, в этом случае нет ничего нового. "Мы предпринимаем все возможное, чтобы установить контакт, встретиться, чтобы решить проблему как можно быстрее", – отметил Антонов, передает РИА Новости.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, в свою очередь, предполагает, что американским властям не интересны Бутина и ее деятельность. Он пояснил, что она входит в состав американской Национальной стрелковой ассоциации. Рогулев рассказал, что это консервативная и влиятельная структура.
Рогулев подчеркнул, что на последних выборах эта организация поддерживала нынешнего президента США Дональда Трампа. Бутину замечали на встречах, когда она задавала вопросы американскому лидеру. "Теперь все это будут раскручивать, представляя дело как попытку России повлиять на выборы и президента через вот эту консервативную структуру", – цитирует эксперта RT.
29-летнюю гражданку России Марию Бутину задержали в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Сначала ее обвиняли по статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации", затем добавили "работу иностранным агентом без регистрации".
В США считают, что она работала "в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке РФ". Слушания по делу Бутиной назначены на 18 июля, до этого дня она останется под стражей.
Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол считает обвинения раздутыми. Он уточнил, что девушка находится в США по студенческой визе, у нее есть разрешение на работу.
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