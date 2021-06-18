Пригожин попросил Минфин США снять с него санкции

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США заявление, в котором потребовал снять с него санкции за отправку в страны Африки гуманитарной помощи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Как уточнили в принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд", Пригожин также просит ведомство передать через его представителей все материалы, на основании которых в апреле 2021 года в отношении него возбудили административное дело, а также внесли в санкционный список.
"С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободу, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению", – отметили в компании.
Уточняется, что сам бизнесмен считает санкции необоснованными, отмечая, что ведомство превысило свои полномочия и нарушило конституционные принципы.
Ранее ФБР опубликовало сообщение о розыске 13 россиян, которые подозреваются во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, где упоминается и Пригожин.
Бизнесмен отреагировал на данную новость, заявив, что таким образом, придумывая "страшилку" в лице России, власти США пытаются прикрыть внутренние проблемы, в числе которых разворовывание бюджета.
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