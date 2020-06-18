В Кремле прокомментировали информацию о повышении НДФЛ для богатых

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Окончательного решения по повышению НДФЛ для богатых еще не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне – и в правительстве, и в администрации, – обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", – рассказал Песков.
Ранее в СМИ говорилось, что тема прогрессивной шкалы налогообложения для богатых граждан опять вернулась в повестку дня на фоне пандемии COVID-19.
По словам представителя Кремля, экспертами высказывается в том числе упомянутая мера. "Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", – пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что в российском правительстве якобы рассмотрели вариант с установлением ставки НДФЛ на уровне 15% для граждан, чьи доходы превышают 2–3 миллиона рублей в год.
При этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов считает, что введение налога для богатых нецелесообразно. "Все расчеты показывают, что увеличение шкалы в геометрическом плане нам пока что ничего не дает", – говорил парламентарий.
В России могут ввести налог для богатых
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