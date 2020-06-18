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Политика

09:21

Премьер-министр Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона

политика

Фото: AP Photo/Giannis Papanikos

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает портал "Мир 24".

"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника", – сказал политик.

Премьер-министр считает, что подобные фотографии собираются, чтобы сорвать геостратегические проекты правительства. В том числе речь идет о вступлении Болгарии в еврозону и Банковский союз.

После появления снимков в интернете Национальная служба охраны организовала проверку.

Конфликтная ситуация между президентом и правительством наблюдалась еще в начале года. В феврале Радев сообщал, что правительство утратило его доверие, поскольку оно не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.

Тогда Борисов заявил, что сообщения в отношении кабинета министров носят политический шаг, "направленный на поиск врага". Премьер-министр также подчеркнул, что давно не имеет никаких связей с президентом, кроме встреч по вопросам безопасности.

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