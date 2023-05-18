Пашинян сообщил, что 25 мая встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Владимира Путина. Встреча пройдет 25 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что предложение провести трехстороннюю встречу поступило от российской стороны.

Ранее премьер-министр Армении заявлял, что Ереван беспокоится по поводу западных санкций за сотрудничество с российской стороной. Он добавил, что после начала противостояния на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще перестали функционировать. Кроме того, большинство продукции, которая поставлялась в Россию напрямую, сейчас идет туда через третьи страны.

Также Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что США вместе с союзниками пытаются убедить Армению отказаться от размещения на своей территории российской военной базы и пограничников. Он назвал подобные действия откровенной провокацией, отметив, что они не имеют ничего общего с дипломатией.