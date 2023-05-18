Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

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Кандидат в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае победы на выборах намерен выслать из страны всех беженцев, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в Турции насчитывается около 10 миллионов беженцев.

Накануне Кылычдароглу сообщил, что не намерен отдавать страну действующему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, назвав его фальшивым и ориентирующимся на Россию. На фоне сказанного кандидат в президенты страны подчеркнул, что не намерен уступать Эрдогану во втором туре выборов.

По итогам подсчета голосов в первом туре президентских выборов Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу – 44,88% голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал необходимых для победы 50% голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур выборов.

Эрдоган выразил уверенность в переизбрании во втором туре. По его словам, победа над Кылычдароглу станет "исторической".